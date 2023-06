Форвард Голден Стейт Грін стане необмежено вільним агентом

Форвард Голден Стейт Дреймонд Грін відмовився від опції гравця на сезон 2023/24.

Про це повідомляє інсайдер Шемс Чаранія.

Опція передбачала угоду на 27,5 млн доларів. Тепер 33-річний гравець стане необмежено вільним агентом.

