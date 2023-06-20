Форвард Голден Стейт Грін стане необмежено вільним агентом

Грін виступає за Ворріорз з 2012 року

Джерело - Чемпіон.

Форвард Голден Стейт Дреймонд Грін відмовився від опції гравця на сезон 2023/24.

Про це повідомляє інсайдер Шемс Чаранія.

Опція передбачала угоду на 27,5 млн доларів. Тепер 33-річний гравець стане необмежено вільним агентом.

Golden State Warriors four-time NBA champion Draymond Green is declining his $27.5 million player option for 2023-24 season and will enter unrestricted free agency, Klutch Sports CEO Rich Paul told @TheAthletic @Stadium. — Shams Charania (@ShamsCharania) June 19, 2023

Грін виступає за Ворріорз з 2012 року, коли його задрафтували в другому раунді під 35-м номером.

За час виступів у Голден Стейт Грін став 4-разовим чемпіоном НБА.

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