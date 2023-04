Розігруючий Голден Стейт Ворріорз Стефен Каррі став першим гравцем в історії НБА, який набрав 50 очок у сьомих матчах плей-оф.

У вирішальній грі першого раунду проти Сакраменто Кінгс (100:120 - перемога ГСВ) Каррі провів на паркеті 37 хвилин, реалізувавши 20 із 38 кидків з гри (7 із 18 - триочкові), зробив 6 асистів і зібрав 8 підбирань.

The first 50-point game in Game 7 history.



INCREDIBLE 😳 pic.twitter.com/D4tumP7yRZ