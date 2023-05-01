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Каррі першим в історії набрав 50 очок у сьомих матчах плей-оф

Сьогодні 01:52 221 0
Каррі першим в історії набрав 50 очок у сьомих матчах плей-оф
#Голден Стейт, #Стефен Каррі

Джерело - Чемпіон.

Розігруючий Голден Стейт Ворріорз Стефен Каррі став першим гравцем в історії НБА, який набрав 50 очок у сьомих матчах плей-оф.

У вирішальній грі першого раунду проти Сакраменто Кінгс (100:120 - перемога ГСВ) Каррі провів на паркеті 37 хвилин, реалізувавши 20 із 38 кидків з гри (7 із 18 - триочкові), зробив 6 асистів і зібрав 8 підбирань.

50 очок Каррі

Попереднє досягнення належало Кевіну Дюренту, який у 7-й грі другого раунду плей-оф-2020/21 проти Мілвокі набрав 48 очок.

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