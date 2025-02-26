Увійшли до п'ятірки кращих: Голден Стейт здобули ювілейну перемогу в матчі з Шарлотт

Голден Стейт Ворріорз стали п'ятою франшизою, яка одержала 3000 перемог в межах НБА.

Про це повідомляє пресслужба франшизи.

"Воїни" обіграли Шарлотт з рахунком 128:92. Таким чином, команда увійшла до п'ятірки кращих, що змогли підкорити цей рубіж. Раніше таку кількість перемог в межах НБА святкували Бостон Селтікс (3676), Нью-Йорк Нікс (3011), Лос-Анджелес Лейкерс (3584) та Філадельфія (3121).

AND COUNTING ⚡️



Golden State becomes the fifth NBA team to reach 3,000 regular-season wins pic.twitter.com/kgK5Kr8joN — Golden State Warriors (@warriors) February 26, 2025

Зазначимо, що перемогла над Шарлотт стала другою найбільшою в сезоні-2024/25 після звитяги над Портлендом (140:104).

У наступному матчі Голден Стейт зустрінуться з Орландо – матч відбудеться у ніч з 27 на 28 лютого.

Раніше Ворріорз оголосили про виведення з обігу ігрового номера Ігудали.