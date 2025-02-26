Оболонь – Полісся: де дивитися матч УПЛ

Оболонь прийматиме житомирське Полісся у матчі 19 туру Української Прем'єр-ліги сезону-2024/25.

Поєдинок відбудеться у п'ятницю, 28 лютого, на стадіоні "Оболонь Арена". Стартовий свисток пролунає о 13:00 за київським часом.

Переглянути гру можна на каналі єдиного телепулу УПЛ ТБ – він доступний у більшості операторів та ОТТ-платформ (Київстар ТВ, Vodafone TV, Setanta Sports, YouTV, VOLIA, Sweet.tv тощо). Також віднедавна УПЛ ТБ можна дивитися і на MEGOGO.

Полісся наразі розташувалося на п'ятій сходинці турнірної таблиці після 18 зіграних поєдинків. Відставання від Кривбаса, який має матч в запасі, складає один заліковий пункт.

Оболонь продовжує боротьбу за виживання. Дві поспіль перемоги "броварів" допомогли їм покинути зону вильоту з 17 очками. Нагадаємо, що після відновлення УПЛ кияни здолали Ворсклу.

Полісся також здобуло мінімальну перемогу у 18 турі Прем'єр-ліги, єдиний гол у поєдинку з Інгульцем забив новачок "вовків" Факундо Батіста.