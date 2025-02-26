Ексгравець Баварії та Вердера очолив Блекберн
Колишній футболіст Баварії, Вердера та Ланса Валерьен Ісмаель став головним тренером Блекберна.
Про це повідомляє пресслужба "бродяг".
Контракт розраховано до літа 2028 року. Нагадаємо, останнім клубом француза був Вотфорд, з якого фахівця було звільнено у березні 2024 року.
Раніше Валерьен тренував Бешикташ та ВБА, звідки його також звільняли через незадовільні результати.
Найкращим тренерським досвідом Ісмаеля був Барнслі, з яким він виходив до плейоф Ліги 1 за вихід у Чемпіоншип в сезоні-2020/21.
Зазначимо, що колишній тренер Роверс Джон Юстас залишив клуб зі скандалом, відправлявши резюме в низку команд Чемпіоншипу та зрештою пішовши до Дербі - "барани" виплатили клаусулу фахівця розміром у 500 тисяч фунтів.
Наразі Блекберн посідає шосте місце у другому дивізіоні Англії, набравши 51 заліковий бал після 34 матчів.
У наступному поєдинку Роверс зіграють проти Норвича – матч відбудеться 1 березня о 14:30 за київським часом.
Раніше повідомлялось, що Блекберн міг очолити екснападник Арсенала та збірної Португалії.