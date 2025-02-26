Шестиразова чемпіонка Олімпійських ігор з баскетболу завершила кар'єру
Даяна Тауразі
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Баскетболістка Даяна Тауразі завершила кар'єру в 42-річному віці.
Про це повідомили пресслужби НБА та жіночої НБА.
Вона є найтитулованішою баскетболісткою в історії Олімпійських ігор. У складі збірної США Даяна виграла шість Олімпіад, починаючи ще з Афін-2004. Ба більше, шість золотих медалей – рекорд ОІ в ігрових видах спорту.
Тауразі протягом кар'єри тричі ставала чемпіонкою WNBA (2007, 2009, 2014). Двічі визнавалася найціннішою гравчинею фінальної серії. Також двічі Даяна ставала MVP регулярного чемпіонату. Захисниця 11 разів обиралася на Матч зірок WNBA.
Даяна досягла успіхів і в Європі. Клуби з нею в складі шість разів вигравали Євролігу. Разом із Коннектикут Хаскіс тричі ставала чемпіонкою NCAA.