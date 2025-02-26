Шестиразова чемпіонка Олімпійських ігор з баскетболу завершила кар'єру

Баскетболістка Даяна Тауразі завершила кар'єру в 42-річному віці.

Про це повідомили пресслужби НБА та жіночої НБА.

Вона є найтитулованішою баскетболісткою в історії Олімпійських ігор. У складі збірної США Даяна виграла шість Олімпіад, починаючи ще з Афін-2004. Ба більше, шість золотих медалей – рекорд ОІ в ігрових видах спорту.

Тауразі протягом кар'єри тричі ставала чемпіонкою WNBA (2007, 2009, 2014). Двічі визнавалася найціннішою гравчинею фінальної серії. Також двічі Даяна ставала MVP регулярного чемпіонату. Захисниця 11 разів обиралася на Матч зірок WNBA.

After 20 years of playing in the WNBA, Diana Taurasi is officially retiring 🧡



Thank you Diana for changing the game forever, all of the accolades could never amount to the type of person and edge you embodied when you stepped out there on the court



One-of-One 💐 pic.twitter.com/dEtE4NDrGH — WNBA (@WNBA) February 25, 2025

20 seasons

14 All-WNBA selections

11 All-Star selections

3 WNBA championships

All-time leading scorer



WHAT A CAREER, DIANA TAURASI 👏



pic.twitter.com/H5npgJuBpi — NBA (@NBA) February 25, 2025

Даяна досягла успіхів і в Європі. Клуби з нею в складі шість разів вигравали Євролігу. Разом із Коннектикут Хаскіс тричі ставала чемпіонкою NCAA.