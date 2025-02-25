Скандальний бій в Румунії: двоє чоловіків жорстоко побили трьох моделей у ММА

Світ змішаних єдиноборств знову опинився в центрі скандалу. У Румунії відбувся бій, який викликав хвилю обурення серед фанатів – двоє чоловіків у жорсткому поєдинку розгромили трьох жінок-моделей.

Поєдинок, організований промоушеном Real Xtreme Fighting (RFX), пройшов минулого тижня та викликав шквал критики. У ньому взяли участь зірка OnlyFans Алісія Боніта, а також моделі Деніса Костя та Марія Адріана, які протистояли чоловікам-бійцям Костіці Прісекару та Себастьяну Речину.

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Вже з перших секунд один із чоловіків загнав Денісу у кут і потужним ударом відправив її на підлогу. Водночас його напарник атакував двох інших дівчат, завдаючи ударів по обличчю та корпусу. Протягом трьох хвилин жінки неодноразово падали на канвас після жорстких атак.

Один із найшокуючих моментів стався, коли Марія отримала потужний удар в живіт та опинилася на підлозі, корчачись від болю. Після завершення бою вона намагалася атакувати своїх суперників, але її стримала охорона.

2 men vs. 3 Instagram models



How is this legal 😭 pic.twitter.com/4u7idOvZzf — Happy Punch (@HappyPunch) February 19, 2025

Фанати ММА не приховували свого обурення, заповнивши соцмережі гнівними коментарями.

Зазначимо, що це вже не перший випадок треш-турнірів у світі змішаних єдиноборств. У Лодзі польський боєць був змушений битися одразу з двома суперниками через те, що не вклався у вагу.