Торонто в овертаймі дотиснув Бостон, Сент-Луїс розгромив Сіетл в матчі НХЛ
В ніч з 25 на 26 лютого відбулась низка матчів в межах Національної хокейної ліги.
Так, Сент-Луїс закинув сім шайб у ворота Сіетла, розгромивши суперників. Рейнджерс впевнено переграв Айлендерс, а Кароліна неочікувано поступилась Монреалю.
НХЛ-2024/25 – регулярний чемпіонат
26 лютого
Баффало – Анахайм 3:2 (0:1, 0:1, 3:0)
Бостон – Торонто 4:5 ОТ (2:0, 1:1, 1:3, 0:1)
Вашингтон – Калгарі 1:3 (0:2, 0:0, 1:1)
Коламбус – Даллас 6:4 (2:1, 2:2, 2:1)
Монреаль – Кароліна 4:0 (2:0, 1:0, 1:0)
Філадельфія – Піттсбург 6:1 (2:0, 3:1, 1:0)
Айлендерс – Рейнджерс 1:5 (1:3, 0:2, 0:0)
Тампа-Бей – Едмонтон 4:1 (1:1, 2:0, 1:0)
Міннесота – Детройт 2:3 (2:0, 0:2, 0:1)
Нешвілл – Флорида 1:4 (0:1, 0:1, 1:2)
Сент-Луїс -Сіетл 7:2 (2:0, 4:0, 1:2)
Юта – Чикаго 2:1 (0:1, 1:0, 1:0)
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