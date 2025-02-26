Торонто в овертаймі дотиснув Бостон, Сент-Луїс розгромив Сіетл в матчі НХЛ

В ніч з 25 на 26 лютого відбулась низка матчів в межах Національної хокейної ліги.

Так, Сент-Луїс закинув сім шайб у ворота Сіетла, розгромивши суперників. Рейнджерс впевнено переграв Айлендерс, а Кароліна неочікувано поступилась Монреалю.

НХЛ-2024/25 – регулярний чемпіонат

26 лютого

Баффало – Анахайм 3:2 (0:1, 0:1, 3:0)

Бостон – Торонто 4:5 ОТ (2:0, 1:1, 1:3, 0:1)

Вашингтон – Калгарі 1:3 (0:2, 0:0, 1:1)

Коламбус – Даллас 6:4 (2:1, 2:2, 2:1)

Монреаль – Кароліна 4:0 (2:0, 1:0, 1:0)

Філадельфія – Піттсбург 6:1 (2:0, 3:1, 1:0)

Айлендерс – Рейнджерс 1:5 (1:3, 0:2, 0:0)

Тампа-Бей – Едмонтон 4:1 (1:1, 2:0, 1:0)

Міннесота – Детройт 2:3 (2:0, 0:2, 0:1)

Нешвілл – Флорида 1:4 (0:1, 0:1, 1:2)

Сент-Луїс -Сіетл 7:2 (2:0, 4:0, 1:2)

Юта – Чикаго 2:1 (0:1, 1:0, 1:0)

Нагадаємо, раніше український хокейний клуб відсудив майже 10 мільйонів гривень в Укрнафти.