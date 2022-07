11 клубів НБА перевищують поріг податку на розкіш.

Про це повідомляє журналіст Кіт Сміт.

Команди, що перевищують поріг податку на розкіш:

1. Кліпперс (41,7 млн ​​доларів)

2. Голден Стейт (36,5)

3. Бруклін (31,2)

4. Мілвокі (23,6)

5. Бостон (20,1)

6. Фінікс (16,2)

7. Лейкерс (16,1)

8. Даллас (14,6)

9. Денвер (10,5)

10. Портленд (1,5)

11. Атланта (1,2)

There are currently 11 teams over the NBA's luxury tax line (listed by amount over the tax line):



LAC: $41.7M

GSW: $36.5M

BKN: $31.2M

MIL: $23.6M

BOS: $20.1M

PHX: $16.2M

LAL: $16.1M

DAL: $14.6M

DEN: $10.5M

POR: $1.5M

ATL: $1.2M