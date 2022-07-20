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11 клубів НБА перевищують поріг податку на розкіш

Сьогодні 15:51 167 0
Минулого сезону податок на розкіш платили сім клубів
11 клубів НБА перевищують поріг податку на розкіш
#NBA

Джерело - Чемпіон.

11 клубів НБА перевищують поріг податку на розкіш.

Про це повідомляє журналіст Кіт Сміт.

Команди, що перевищують поріг податку на розкіш:

1. Кліпперс (41,7 млн ​​доларів)
2. Голден Стейт (36,5)
3. Бруклін (31,2)
4. Мілвокі (23,6)
5. Бостон (20,1)
6. Фінікс (16,2)
7. Лейкерс (16,1)
8. Даллас (14,6)
9. Денвер (10,5)
10. Портленд (1,5)
11. Атланта (1,2)

Минулого сезону податок на розкіш платили сім клубів.

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