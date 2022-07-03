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Багатскіс: Досі не розумію грузинів, але шкода, що не контролював свої емоції

Сьогодні 14:25 129 0
Фахівець згадав неприємний епізод матчу
Багатскіс: Досі не розумію грузинів, але шкода, що не контролював свої емоції
#Айнарс Багатскіс

Джерело - basket.com.ua.

Головний тренер збірної України Айнарс Багатскіс прокоментував конфлікт між нашою національною командою та збірною Грузії, який відбувся після матчу кваліфікації ЧС-2023 в Ризі. 

"Це були емоції. Я досі не розумію тренерів та гравців грузинської збірної. Вони не контролювали емоції і потім сталося те що сталося. Треба почати з того, що грузини атакували, а це означає, що у мене є повне право брати тайм-аут. Якщо команда змирилася з поразкою, вона зазвичай вже не атакує і я вже сказав гравцям: якщо грузини не атакують, ми також не атакуємо. Але вони атакували. 

Після матчу я казав тренерам збірної Грузії: уявляєте, якщо після другого етапу у чотирьох команд - України, Грузії, Ісландії та Італії - буде закрутка. Тоді може бути так, що нам не вистачить 1-2 очок і хто буде за це відповідальним? Я дуже поважаю грузинських баскетболістів: вони супергравці, суперлюди, їхнє керівництво зробило все, щоб їхня команда грала на такому рівні. Я розумію, що в них були емоції, адже вони були фаворитами гри. Після матчу почалася "заваруха", гравці дозволяли собі говорити те, що дозволяли, їхній тренер не захотів потиснути руки, хоча зазвичай, якщо ти ображений на суперника, ти тиснеш руку і говориш все в обличчя. 

Після гри у тренера я спитав у тренера збірної Латвії Луки Бьянкі, чи правильно я вчинив і він сказав, що абсолютно правильно. Були емоції і після матчу всі гравці та тренери грузинів напали на мене і я, в свою чергу, також не стримав свої емоції. Через це у мене залишився певний осад. Але в майбутньому, якщо у наступних 100 матчах буде вирішуватися доля 1-2 очка, я ще 100 раз візьму тайм-аут. Мені шкода лише, що я не проконтролював свої емоції, адже для мене це не характерно. Але те, що мені казали в обличчя гравці та тренери грузинів, нехай це залишиться на їхній совісті", - зазначив Багатскіс.

Нагадаємо збірна України в Ризі перемогла команду Грузії з рахунком 79:66 та гарантувала собі місце в другому раунді кваліфікації ЧС-2023.

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