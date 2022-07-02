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Індіана обміняла Брогдона у Бостон

Сьогодні 12:11 17 0
Індіана обміняла Брогдона у Бостон
#Індіана

Джерело - Чемпіон.

Індіана обміняла розігруючого захисника Малкольма Брогдона у Бостон.

Про це повідомляє інсайдер ESPN Едріан Воджнаровський.

Селтікс відправили в Пейсерс Даніеля Тайса, Аарона Несміта, Ніка Стаускаса, Маліка Фіттса, Джувена Моргана вибір у першому раунді драфту 2023 року.

Брогдон минулого сезону набирав за Індіану 19,1 очка, 5,1 підбирання та 5,9 передачі в середньому за матч.

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