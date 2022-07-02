Індіана обміняла Брогдона у Бостон

Джерело - Чемпіон.
Індіана обміняла розігруючого захисника Малкольма Брогдона у Бостон.
Про це повідомляє інсайдер ESPN Едріан Воджнаровський.
Селтікс відправили в Пейсерс Даніеля Тайса, Аарона Несміта, Ніка Стаускаса, Маліка Фіттса, Джувена Моргана вибір у першому раунді драфту 2023 року.
The Indiana Pacers are trading guard Malcolm Brogdon to the Boston Celtics, sources tell ESPN.— Adrian Wojnarowski (@wojespn) July 1, 2022
Брогдон минулого сезону набирав за Індіану 19,1 очка, 5,1 підбирання та 5,9 передачі в середньому за матч.