Індіана обміняла Брогдона у Бостон

Джерело - Чемпіон.

Індіана обміняла розігруючого захисника Малкольма Брогдона у Бостон.

Про це повідомляє інсайдер ESPN Едріан Воджнаровський.

Селтікс відправили в Пейсерс Даніеля Тайса, Аарона Несміта, Ніка Стаускаса, Маліка Фіттса, Джувена Моргана вибір у першому раунді драфту 2023 року.

The Indiana Pacers are trading guard Malcolm Brogdon to the Boston Celtics, sources tell ESPN. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) July 1, 2022

Брогдон минулого сезону набирав за Індіану 19,1 очка, 5,1 підбирання та 5,9 передачі в середньому за матч.