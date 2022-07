Індіана обміняла Брогдона у Бостон

Індіана обміняла розігруючого захисника Малкольма Брогдона у Бостон.

Про це повідомляє інсайдер ESPN Едріан Воджнаровський.

Селтікс відправили в Пейсерс Даніеля Тайса, Аарона Несміта, Ніка Стаускаса, Маліка Фіттса, Джувена Моргана вибір у першому раунді драфту 2023 року.

