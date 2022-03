НБА призупинила ділову діяльність у росії

Національна баскетбольна асоціація призупинила співпрацю з росією на діловому полі.

Про це повідомляє речник НБА Марк Бьорнс.

Ця співпраця стосується діяльності з розповсюдженням контенту, цифрового мовлення. Зараз немає дати, коли відновиться співпраця з росією.

NBA spokesperson tells @sbjsbd: "We have suspended our business activities in Russia.”



That includes activities related to content distribution such as digital and broadcast, per a source. There is no timeline on when business activities will resume in Russia, this person said.