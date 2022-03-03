НБА призупинила ділову діяльність у росії

Джерело - Чемпіон.
Національна баскетбольна асоціація призупинила співпрацю з росією на діловому полі.
Про це повідомляє речник НБА Марк Бьорнс.
Ця співпраця стосується діяльності з розповсюдженням контенту, цифрового мовлення. Зараз немає дати, коли відновиться співпраця з росією.
NBA spokesperson tells @sbjsbd: "We have suspended our business activities in Russia.”— Mark J. Burns (@markjburns88) March 3, 2022
That includes activities related to content distribution such as digital and broadcast, per a source. There is no timeline on when business activities will resume in Russia, this person said.