НБА призупинила ділову діяльність у росії

Джерело - Чемпіон.

Національна баскетбольна асоціація призупинила співпрацю з росією на діловому полі.

Про це повідомляє речник НБА Марк Бьорнс.

Ця співпраця стосується діяльності з розповсюдженням контенту, цифрового мовлення. Зараз немає дати, коли відновиться співпраця з росією.