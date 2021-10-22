Прометей переграв Одесу, Дніпро поступився Миколаєву. Результати матчів Суперліги

Джерело - Чемпіон.
Відбулися матчі регулярного чемпіонату Суперліги.
Миколаїв - Дніпро 87:74 (25:20, 19:19, 20:19, 23:16)
Миколаїв: Ніксон 11 + 4 передачі, Волкер 17 + 7 передач, Барніс 6 + 5 підбирань, Кальніченко 11 + 3 підбирання, Тіщенко 10 + 2 підбирання – старт, Хохоник 1, Дубоненко 6, Кожемякін 6, Деніел 11 + 5 підбирань, Рокас 8 + 8 підбирань.
Дніпро: Купер 9 + 12 передач, Крутоус 11 + 2 підбирання, Павлов 20 + 9 підбирань, Санон 3, Кравцов 3 – старт, Вон 4 + 6 підбирань, Шундель 0, Бобров 11 + 15 підбирань, Тимофеєнко 6, Зотов 7 + 3 передачі.
Одеса - Прометей 67:79 (15:17, 16:22, 23:16, 13:24)
Одеса: Лейманіс 9, Агафонов 8, Келлісон 21, Фіцпатрік 0 + 6 підбирань — 4 втрати, Носков 15 + 14 підбирань — старт; Лауріс 6, Новіков 6, Балабан 2, Ткачук 0
Прометей: Харрісон 23 + 6 підбирань, Еванс 15 + 7 підбирань + 4 перехвата, Кеннеді 7 + 7 підбирань, Стефенс 5 + 5 підбирань, Сидоров 10 — старт; Беліков 9, Петров 5, Доу 4, Липовий 1, Лукашов 0.