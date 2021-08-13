Леонард погодив з Кліпперс чотирирічний контракт

Баскетболіст отримає 176,3 мільйона доларів

Джерело - Чемпіон.

Вільний агент Кавай Ленард (30 років, 201 см) прийняв рішення продовжити кар'єру в Кліпперс.

Про це повідомляє інсайдер Шемс Чаранія.

30-річний форвард домовився з клубом про новий контракт, який розрахований на чотири роки, на суму 176,3 мільйона доларів.

Відзначимо, що Леонард з 2019 року виступав за Кліпперс, але цього літа відмовився від опції гравця на 36 мільйонів і вийшов на ринок вільних агентів.

Кавай вибирав між тривалим контрактом і угодою на один сезон, щоб в наступному році претендувати на п'ятирічну угоду на суму 235 мільйонів доларів.