 Леонард погодив з Кліпперс чотирирічний контракт | Баскетбол | Champion.com.ua
Магучіх вперше прокоментувала фото із росіянкою Ласіцкене
Вчора 13:09 16377 7
Челсі оголосив про перехід Лукаку
Вчора 20:09 695
Магучіх: Я маю честь належати до лав Збройних Сил України
Вчора 18:57 3804
УАФ знайшла заміну Маркевичу
Вчора 18:29 2271 1
Маркевич залишається претендентом на посаду наставника збірної України
Вчора 13:25 2073 1
Зінченко отримує найменшу зарплату у Манчестер Сіті
Вчора 12:54 4170 1
Мессі став найбільш високооплачуваним гравцем в історії Ліги 1
Вчора 12:39 1729
Україна опустилася на 25-е місце у рейтингу ФІФА
Вчора 12:25 9912 2
Світоліна програла Конті у другому колі турніру у Монреалі
Вчора 08:41 1748 1
Селезньов влаштував конфлікт з Караваєвим
Вчора 08:08 4553 4
Рейтинг букмекерів
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 3000 На сайт
3 1500 На сайт

 

Блоги
Бенфіка перейменувала Twitter на честь Яремчука
Бенфіка перейменувала Twitter на честь Яремчука Valeriy Ruchka
11.08.2021 12:09 1937
Відео дня. Яремчук забив перший гол за Бенфіку в дебютній грі
Відео дня. Яремчук забив перший гол за Бенфіку в дебютній грі Андрій Твердохліб
11.08.2021 08:59 8177
Смакота дня. Беленюк отримав оригінальний падарунок
Смакота дня. Беленюк отримав оригінальний падарунок Андрій Твердохліб
10.08.2021 22:17 3256
15 українок, які зачарували світ на Олімпійських іграх у Токіо
15 українок, які зачарували світ на Олімпійських іграх у Токіо Андрій Твердохліб
10.08.2021 20:52 1327
Українські спортсмени здобули 10 медалей у Токіо, представляючи інші країни
Українські спортсмени здобули 10 медалей у Токіо, представляючи інші країни Андрій Твердохліб
10.08.2021 17:19 6849 6
Прямі трансляції
Навколо спорту

Леонард погодив з Кліпперс чотирирічний контракт

Сьогодні 11:41 218 0
Баскетболіст отримає 176,3 мільйона доларів
Леонард погодив з Кліпперс чотирирічний контракт
Фото Getty Images
#Кавай, #Кліпперс

Джерело - Чемпіон.

Вільний агент Кавай Ленард (30 років, 201 см) прийняв рішення продовжити кар'єру в Кліпперс.

Про це повідомляє інсайдер Шемс Чаранія.

30-річний форвард домовився з клубом про новий контракт, який розрахований на чотири роки, на суму 176,3 мільйона доларів.

Відзначимо, що Леонард з 2019 року виступав за Кліпперс, але цього літа відмовився від опції гравця на 36 мільйонів і вийшов на ринок вільних агентів.

Кавай вибирав між тривалим контрактом і угодою на один сезон, щоб в наступному році претендувати на п'ятирічну угоду на суму 235 мільйонів доларів.

Коментарі ()