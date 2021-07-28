Дніпро продовжив угоду з американським захисником

Ді Джей Купер ще сезон виступатиме в складі дніпрян

Джерело - ФБУ.

Дніпро уклав угоду на наступний сезон з американським захисником Ді Джеєм Купером.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Минулого сезону легіонер долучився до Дніпра в лютому. Зіграв 24 поєдинки в Суперлізі. Набирав у середньому 7,3 очка, 4,4 підбирання, 8,2 передачі за матч.

Ді Джей Купер став співавтором рекорду минулого сезону за результативними передачами за поєдинок. У п’ятому матчі чвертьфінальної серії плей-оф проти Будівельника (107:84) він віддав 16 передач.

Раніше, Київ-Баскет та Дніпро стартуватимуть у Кубку Європи ФІБА.