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Навколо спорту

Суперзірка НБА стане п'ятим мільярдером серед спортсменів у світі

Сьогодні 17:09 402 0
Суперзірка НБА стане п'ятим мільярдером серед спортсменів у світі

Джерело - espreso.tv.

Статки американського баскетболіста НБА Леброна Джеймса у 2021 році сягнуть $1 млрд.

Про це повідомляє Forbes.

За підрахунками видання, у 2021 році гравець клубу Національної баскетбольної асоціації "Лос-Анджелес Лейкерс" заробить $95,4 млн, в тому числі - $64 млн від рекламних контрактів. Це абсолютний рекорд для гравців НБА і найвищий показник в історії американських командних видів спорту.

Завдяки цьому, загальний заробіток Джеймса за кар'єру сягне $1 млрд, з яких $700 млн він отримав поза баскетбольним майданчиком. 

Леброн Джеймс стане п'ятим доларовим мільярдером серед спортсменів. Він приєднається до американського гольфіста Тайгера Вудса, боксера зі США Флойда Мейвезера, та двох футболістів - португальця Кріштіану Роналду та аргентинця Ліонеля Мессі. 

36-річний Леброн Джеймс є чотириразовим чемпіоном НБА. Він чотири рази визнавався найкращим гравцем регулярного чемпіонату і найціннішим баскетболістом фінальної серії плей-офф.

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