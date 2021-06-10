Джерело - sport.ua.
Президент Бостон Селтікс Бред Стівенс провів ряд співбесід з кандидатами на пост нового головного тренера.
Про це повідомляє Yahoo Sports.
Серед усіх кандидатів на пост тренера претендує Джей Ларранага. 46-річний фахівець був тренером в національній збірній України з 2013 по 2015 роки. Американський фахівець був асистентом головного тренера Майка Фрателло на Євробаскеті-2013 і ЧС-2014.
Останні кілька років Ларранага був асистентом Бреда Стівенса у Селтікс.
Також кандидатами на місце тренера в Бостоні є Чонсі Біллапс, Дарвін Хем, Чарльз Лі, Джамал Мослі і Іме Удока.
Раніше, Бруклін вибив Бостон.