Нью-Йорк обіграв Сан-Антоніо, Чикаго сильніше за Торонто. Результати матчів НБА

Джерело - Чемпіон.
Відбулися матчі регулярного чемпіонату НБА.
НБА - Регулярний чемпіонат
14 травня
Індіана - Мілвокі 133:142 (38:39, 28:30, 30:40, 37:33)
Шарлот - Кліпперс 90:113 (23:31, 24:13, 30:40, 13:29)
Атланта - Орландо 116:93 (29:16, 32:25, 32:30, 23:22)
Маямі - Філадельфія 106:94 (38:22, 22:19, 29:26, 17:27)
Нью-Йорк - Сан-Антоніо 102:98 (20:18, 26:25, 27:34, 29:21)
Мемфіс - Сакраменто 116:110 (36:32, 23:28, 30:23, 27:27)
Міннесота - Денвер 103:114 (26:35, 26:28, 37:29, 14:22)
Чикаго - Торонто 114:102 (30:27, 36:20, 22:29, 26:26)
Фінікс - Портленд 118:117 (26:26, 26:27, 33:24, 33:40)