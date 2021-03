Оклахома відправить атакувального захисника Хаміду Діалло в Детройт в обмін на форварда Святослава Михайлюка і драфт-пік 2-го раунду 2027 року.

Про це повідомляє журналіст Едріан Воджнаровскій.

Пістонс бачать у Діалло важливу частину перебудови, орієнтовану на молодь.

Драфт-пік, який Оклахома отримає за Діалло, належав Х'юстону.

Oklahoma City is trading guard Hamidou Diallo to Detroit for forward Svi Mykhailiuk and a 2027 second-round pick, sources tell ESPN.