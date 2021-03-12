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Детройт з Михайлюком програв Шарлотт. Результати матчів НБА

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У НБА зіграно чергові матчі
Детройт з Михайлюком програв Шарлотт. Результати матчів НБА
#Детройт, #Михайлюк

Джерело - Чемпіон.

У регулярному чемпіонаті НБА відбулися 11 матчів.

Українець Святослав Михайлюк у матчі з Шарлотт набрав 11 очок. Але цього не вистачило для перемоги.

НБА - Регулярний чемпіонат   
11 березня

Шарлот - Детройт 105:102 (30:22, 18:17, 25:33, 32:30)

Бруклін - Бостон 121:109 (23:29, 35:26, 30:31, 33:23)

Торонто - Атланта 120:121 (26:37, 33:27, 35:20, 26:37)

Маямі - Орландо 111:103 (30:32, 33:26, 19:24, 29:21)

Мілвокі - Нью-Йорк 134:101 (32:27, 36:24, 29:27, 37:23)

Нью-Орлеан - Міннесота 105:135 (34:27, 26:40, 22:38, 23:30)

Чикаго - Філадельфія 105:127 (23:30, 34:34, 28:33, 20:30)

Оклахома-Сіті - Даллас 116:108 (35:19, 27:28, 27:27, 27:34)

Кліпперс - Голден-Стейт 130:104 (28:26, 31:17, 45:25, 26:36)

Портленд - Фінікс 121:127 (33:30, 27:30, 34:30, 27:37)

Сакраменто - Г’юстон 125:105 (35:33, 30:18, 30:30, 30:24)

Нагадаємо, Бруклін оголосив про підписання Гріффіна.

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