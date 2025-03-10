Михайлюк відіграв 19 хвилин, тріумф Клівленда, Даллас вчергове програв: результати матчів НБА

У ніч на 10 березня в Національній баскетбольній лізі сезону-2024/25 відбулося 7 матчів.

Восьмий відбувся ще 9 березня за київським часом. У матчі лідерів Західної конференції Оклахома переграла Денвер.

Даллас, який цього сезону пристойно страждає від травм, на власному паркеті дав бій Фініксу, але на перемогу підопічні Джейсона Кідда не награли.

У битві топкоманд Сходу Клівленд здолав Мілвокі, чим довів свою виграшну серію до 14 поєдинків.

Напружена гра пройшла в Лос-Анджелесі, де місцеві Кліпперс обіграли Сакраменто в овертаймі. Переможний кидок Кавай Леонард влучив із сиреною про завершення ігрового часу.

Юта Святослава Михайлюка на виїзді програла Філадельфії. Українець відіграв 19 хвилин, очок не набрав (0/2 триочкові), зібрав 1 підбір, віддав 1 передачу і зробив 1 перехоплення.

Баскетбол – НБА-2024/25

Регулярний чемпіонат, 10 березня

Оклахома-Сіті – Денвер 127:103 (28:29, 33:31, 25:23, 41:20)

Даллас – Фінікс 116:125 (24:32, 30:28, 32:37, 30:28)

Новий Орлеан – Мемфіс 104:107 (27:26, 37:31, 15:32, 25:18)

Філадельфія – Юта 126:122 (27:32, 38:26, 36:25, 25:39)

Міннесота – Сан-Антоніо 141:124 (37:29, 31:31, 41:34, 32:30)

Мілуокі – Клівленд 100:112 (32:34, 20:28, 25:22, 23:28)

Портленд – Детройт 112:119 (28:31, 30:33, 28:33, 26:22)

Кліпперс – Сакраменто 111:110 OT (20:23, 31:26, 21:26, 25:22, 14:13)

Нагадаємо, зірковий форвард Лейкерс ЛеБрон Джеймс пропустить щонайменше 1-2 тижні через розтягнення лівого пахового м'яза.