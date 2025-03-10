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Київ Кепіталз прийме Шторм у матчі плейоф чемпіонату України

Руслан Травкін — 10 березня 2025, 07:27
Київ Кепіталз прийме Шторм у матчі плейоф чемпіонату України
ХК Київ Кепіталз

У понеділок, 10 березня, відбудеться другий матч півфіналу чемпіонату України з хокею між Київ Кепіталз і Штормом.

Перший матч відбувся минулої суботи. Київ Кепіталз зумів обіграти суперника.

Зазначимо, що Кепіталз за підсумками регулярного чемпіонату набрали 67 очок і всього одним балом поступилися переможцю – Соколу. Водночас одесити дебютують у плейоф, куди кваліфікувались з третього місця.

Хокей – плейоф чемпіонату України
Півфінал, 10 березня

18:00 Київ Кепіталз – Шторм (Одеса)

Матчі в серії триватимуть до чотирьох перемог одного з клубів. Трансляції всіх матчів серії плейоф на YouTube-каналі Setanta Sport.

Нагадаємо, в паралельній серії чинний чемпіон і переможець регулярного чемпіонату київський Сокіл програв перші два матчі Кременчуку.

LIVE трансляція Чемпіонат України Київ Кепіталз Пряма трансляція хокей Шторм Одеса

Київ Кепіталз

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