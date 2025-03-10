Магучіх присвятила перемогу на ЧЄ-2025 українським захисникам і власній команді

Спортсменка Ярослава Магучіх свій тріумф на ЧЄ-2025 з легкої атлетики в приміщенні присвятила захисникам України та свої команді.

Про це вона повідомила в Instragram.

"Дякую моїй країні і українським героям та героїням за таку велику підтримку і захист. Це золото завдяки вам і моїй команді. Відновлююсь і сподіваюсь побачимось на чемпіонаті світу в Китаї", – написала вона.

Чемпіонат світу в приміщенні відбудеться з 21 до 23 березня в китайському місті Нанкін.

Зазначимо, шо після виступу на континентальній першості Ярослава пожалілася на біль у п'яті.

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Нагадаємо, для Магучіх це третє золото чемпіонату Європи поспіль. У 2021 році, коли подію приймало місто Торунь, спортсменка показала результат 2 м. Через два роки в Стамбулі Магучіх для першого місця вистачило 1 м 98 см.

Вона повторила рекорд Розмарі Аккерман. Представниця НДР до сьогодні була єдиною спортсменкою у стрибках у висоту, яка вигравала ЧЄ в приміщенні тричі поспіль.