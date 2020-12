Леброн Джеймс встановив унікальний рекорд в історії НБА

Лейкерс в матчі регулярного чемпіонату обіграли Сан-Антоніо (121:107), а ЛеБрон Джеймс за 35 хвилин набрав 26 очок та віддав 8 результативних передач.

Про це повідомляє пресслужба НБА.

Джеймс в 1000-му матчі поспіль набрав як мінімум 10 очок. Це найдовша серія в історії НБА. Слідом за ЛеБроном розташовуються Майкл Джордан (866 матчів) та Карім Абдул-Джаббар (787).

Congrats to @KingJames on scoring 10+ PTS in 1,000 consecutive regular season games! pic.twitter.com/vUwuiWhqTh