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Леброн Джеймс встановив унікальний рекорд в історії НБА

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#Джеймс, #Лейкерс

Джерело - Чемпіон.

Лейкерс в матчі регулярного чемпіонату обіграли Сан-Антоніо (121:107), а ЛеБрон Джеймс за 35 хвилин набрав 26 очок та віддав 8 результативних передач.

Про це повідомляє пресслужба НБА.

Джеймс в 1000-му матчі поспіль набрав як мінімум 10 очок. Це найдовша серія в історії НБА. Слідом за ЛеБроном розташовуються Майкл Джордан (866 матчів) та Карім Абдул-Джаббар (787).

Леброн Джеймс в сезоні 2020-2021 в середньому за гру приносить Лейкерс по 23,4 очка, 7,0 підбирання і 6,8 передачі.

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