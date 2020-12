Детройт підписав литовця на позицію Михайлюка

Детройт уклав трирічний контракт з атакувальним захисником Дейвідасом Сірвідісом.

Про це повідомляє інсайдер Едріан Войнаровський.

Сірвідіс був обраний під 37-м номером на драфті НБА 2019 року. Минулий сезон литовець провів в Рітасі та ізраїльському Хапоелі. Очікується, що Хапоель отримає відступні за достроковий розрив контракту Сірвідіса.

Lithuanian G/F Deividas Sirvydis has agreed to a three-year contract with the Detroit Pistons, agent Michael Tellem of @caa_sports and agent Marius Rutkauskas tell ESPN. Sirvydis was selected with the 37th overall pick in the 2019 NBA Draft.