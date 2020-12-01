Детройт позбувся нещодавно придбаного захисника

Сміт у команді перебував кілька днів

Джерело - Чемпіон.

Детройт відрахував атакувального захисника Заїру Сміта.

Про це повідомляє інсайдер Шемс Чаранія.

The Detroit Pistons have waived guard Zhaire Smith, sources tell @TheAthleticNBA @Stadium. — Shams Charania (@ShamsCharania) November 30, 2020

Сміт перейшов в Детройт в листопаді за підсумками обмінної операції на центрового Тоні Бредлі з Філадельфією Сіксерс. Сміт був обраний під 16-м піком драфта-2018, але за два роки в НБА зумів взяти участь всього в 13 матчах через проблеми зі здоров'ям.

Основним конкурентом Святослава Михайлюка на позиції другого номера буде Вейн Еллінгтон.

Нагадаємо, Лень в Торонто буде отримувати найнижчу зарплату в кар'єрі.