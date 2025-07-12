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Бенфіка хоче викупити в Челсі половину прав на свого зіркового вихованця – ЗМІ

Андрій Мошкун — 12 липня 2025, 16:57
Бенфіка хоче викупити в Челсі половину прав на свого зіркового вихованця – ЗМІ
Жоау Фелікс
Getty Images

Португальська Бенфіка планує викупити 50% прав на Жоау Фелікса у Челсі.

Про це пише видання O Jogo.

За даними джерела, "орли" готові заплатити лондонському клубу 20 мільйонів євро за частину прав на гравця.

Повідомляється, що Фелікс прагне повернутися до Бенфіки, де він починав кар’єру, і заради цього готовий піти на значне зниження зарплати.

Контракт футболіста з Челсі діє до 30 червня 2031 року. Портал Transfermarkt оцінює його вартість у 20 мільйонів євро.

У минулому сезоні Фелікс провів 41 матч за Челсі та Мілан (на правах оренди), забивши 10 голів і зробивши три результативні передачі.

Раніше повідомлялося, що португалець може продовжити кар’єру у Саудівській Аравії.

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