Бенфіка хоче викупити в Челсі половину прав на свого зіркового вихованця – ЗМІ
Жоау Фелікс
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Португальська Бенфіка планує викупити 50% прав на Жоау Фелікса у Челсі.
Про це пише видання O Jogo.
За даними джерела, "орли" готові заплатити лондонському клубу 20 мільйонів євро за частину прав на гравця.
Повідомляється, що Фелікс прагне повернутися до Бенфіки, де він починав кар’єру, і заради цього готовий піти на значне зниження зарплати.
Контракт футболіста з Челсі діє до 30 червня 2031 року. Портал Transfermarkt оцінює його вартість у 20 мільйонів євро.
У минулому сезоні Фелікс провів 41 матч за Челсі та Мілан (на правах оренди), забивши 10 голів і зробивши три результативні передачі.
Раніше повідомлялося, що португалець може продовжити кар’єру у Саудівській Аравії.