Бенфіка хоче викупити в Челсі половину прав на свого зіркового вихованця – ЗМІ

Португальська Бенфіка планує викупити 50% прав на Жоау Фелікса у Челсі.

Про це пише видання O Jogo.

За даними джерела, "орли" готові заплатити лондонському клубу 20 мільйонів євро за частину прав на гравця.

Повідомляється, що Фелікс прагне повернутися до Бенфіки, де він починав кар’єру, і заради цього готовий піти на значне зниження зарплати.

Контракт футболіста з Челсі діє до 30 червня 2031 року. Портал Transfermarkt оцінює його вартість у 20 мільйонів євро.

У минулому сезоні Фелікс провів 41 матч за Челсі та Мілан (на правах оренди), забивши 10 голів і зробивши три результативні передачі.

Раніше повідомлялося, що португалець може продовжити кар’єру у Саудівській Аравії.