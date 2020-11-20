Богданович відмовився переходити до Мілуокі

Баскетболіст є обмежено вільним агентом

Джерело - Чемпіон.

Атакувальний захисник Богдан Богданович відмовився переходити в Мілуокі за схемою сайн-енд-трейд.

Про це повідомляє інсайдер Едріан Войнаровський.

Богданович є обмежено вільним агентом, тому може підписати контракт з будь-якою командою на свій розсуд, після чого у його клубу Сакраменто Кінгз буде 48 годин, щоб зіставити пропозицію або дозволити йому піти.

The Kings and Milwaukee Bucks had hoped to bring Bogdanovic the framework of a sign-and-trade to negotiate a Bodanovic contract with Milwaukee on Friday, but he will move into the marketplace to find an offer sheet or seek out other sign-and-trade scenarios, sources said. https://t.co/KDlBiLcaBs — Adrian Wojnarowski (@wojespn) November 19, 2020

Сакраменто і Мілуокі попередньо погодили угоду, розраховуючи на згоду Богдановича приєднатися до Бакс. Очікувалося, що Кінгз отримають від Мілуокі Ерсан Ільясова, Ді Джей Вілсона і Донта Дівінченцо. Разом з Богдановичем в Мілуокі повинен був перейти форвард Джастін Джеймс.