Богданович відмовився переходити до Мілуокі

Атакувальний захисник Богдан Богданович відмовився переходити в Мілуокі за схемою сайн-енд-трейд.

Про це повідомляє інсайдер Едріан Войнаровський.

Богданович є обмежено вільним агентом, тому може підписати контракт з будь-якою командою на свій розсуд, після чого у його клубу Сакраменто Кінгз буде 48 годин, щоб зіставити пропозицію або дозволити йому піти.

