 Богданович відмовився переходити до Мілуокі | Баскетбол | Champion.com.ua
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Богданович відмовився переходити до Мілуокі

Сьогодні 12:09 583 0
Баскетболіст є обмежено вільним агентом
Богданович відмовився переходити до Мілуокі
#Мілуокі, #Богданович, #НБА

Джерело - Чемпіон.

Атакувальний захисник Богдан Богданович відмовився переходити в Мілуокі за схемою сайн-енд-трейд. 

Про це повідомляє інсайдер Едріан Войнаровський.

Богданович є обмежено вільним агентом, тому може підписати контракт з будь-якою командою на свій розсуд, після чого у його клубу Сакраменто Кінгз буде 48 годин, щоб зіставити пропозицію або дозволити йому піти. 

Сакраменто і Мілуокі попередньо погодили угоду, розраховуючи на згоду Богдановича приєднатися до Бакс. Очікувалося, що Кінгз отримають від Мілуокі Ерсан Ільясова, Ді Джей Вілсона і Донта Дівінченцо. Разом з Богдановичем в Мілуокі повинен був перейти форвард Джастін Джеймс. 

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