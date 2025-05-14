Даллас втретє переміг Вінніпег у чвертьфіналі Кубку Стенлі

У ніч з 13 на 14 травня відбувся один матч у межах 1/4 фіналу плейоф Національної хокейної ліги.

Даллас втретє переміг Вінніпег та залишився в кроці від виходу в півфінал Кубку Стенлі. Наступна гра серії запланована на 16 травня.

НХЛ-2024/25 – Кубок Стенлі

14 травня

Даллас – Вінніпег 3:1 (1:0, 1:1, 1:0)

(3:1 в серії)

Сітка плейоф Кубку Стенлі

NHL

Напередодні Канада продовжила свою переможну серію на чемпіонаті світу з хокею розгромом над командою Франції. У "кленових" свою першу шайбу на турнірі закинув Сідні Кросбі.