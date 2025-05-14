Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Хокей

Даллас втретє переміг Вінніпег у чвертьфіналі Кубку Стенлі

Станіслав Лисак — 14 травня 2025, 08:25
Даллас втретє переміг Вінніпег у чвертьфіналі Кубку Стенлі

У ніч з 13 на 14 травня відбувся один матч у межах 1/4 фіналу плейоф Національної хокейної ліги.

Даллас втретє переміг Вінніпег та залишився в кроці від виходу в півфінал Кубку Стенлі. Наступна гра серії запланована на 16 травня.

НХЛ-2024/25 – Кубок Стенлі
14 травня

Даллас – Вінніпег 3:1 (1:0, 1:1, 1:0)
(3:1 в серії)

Сітка плейоф Кубку Стенлі

NHL

Напередодні Канада продовжила свою переможну серію на чемпіонаті світу з хокею розгромом над командою Франції. У "кленових" свою першу шайбу на турнірі закинув Сідні Кросбі.

Вінніпег Кубок Стенлі НХЛ Даллас Старз

НХЛ

Кароліна знову розгромила Вашингтон, Едмонтон за крок від півфіналу Кубку Стенлі
В НХЛ може з'явитися 33-я команда: раніше у цьому місті вже виступали два клуби
Даллас переміг Вінніпег, Флорида зрівнялася в серії з Торонто в 1/4 Кубку Стенлі
Кароліна розгромила Вашингтон, Вегас на останніх секундах дотис Едмонтон
Вінніпег розгромив Даллас, Торонто в овертаймі поступився Флориді на Кубку Стенлі

Останні новини