Ювентус має намір повернути Конте на посаду тренера

Туринський Ювентус прагне повернути на посаду головного тренера колишнього наставника Антоніо Конте.

Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

Чинний очільник Наполі є головною ціллю для "б'янконері" на посаду тренера з сезону-2025/2026.

Нагадаємо, що 55-річний фахівець уже працював з Ювентусом з 2011 по 2014 рік. За цей час туринці виграли три чемпіонати та один Суперкубок Італії.

У нинішньому сезоні Наполі Антоніо Конте претендує на Скудетто. Наразі неаполітанці лідирують у чемпіонаті. За два тури до завершення Серії А перевага над Інтером складає 1 очко.

У березні 2025-го Ювентус звільнив головного тренера Тьяго Мотту та тимчасово призначив на посаду хорватського спеціаліста Ігора Тудора.

Туринський клуб продовжує боротьбу за зону Ліги чемпіонів, розташувавшись на 4 місці в турнірній таблиці, проте перевага над восьмим Міланом складає всього 4 залікові бали.