США зіграють з Норвегією, Швеція – Латвією на чемпіонаті світу-2025
Сьогодні, 13 травня, відбудуться 4 матчі чемпіонат світу з хокею в елітному дивізіоні.
Четвертий тур ЧС-2025 стартує матчами між Словаччиною та Францією, а також США та Норвегією.
Закриватимуть ігровий день протистояння Казахстан – Данія та Латвія – Швеція.
Чемпіонат світу з хокею – 2025
4 тур, 14 травня
4 тур, 14 травня
Група А
17:20. Словаччина – Франція
21:20. Латвія – Швеція
Група B
17:20. США – Норвегія
21:20. Казахстан – Данія
Напередодні Канада продовжила свою переможну серію на чемпіонаті світу з хокею розгромом над командою Франції. У "кленових" свою першу шайбу на турнірі закинув Сідні Кросбі.