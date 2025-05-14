США зіграють з Норвегією, Швеція – Латвією на чемпіонаті світу-2025

Сьогодні, 13 травня, відбудуться 4 матчі чемпіонат світу з хокею в елітному дивізіоні.

Четвертий тур ЧС-2025 стартує матчами між Словаччиною та Францією, а також США та Норвегією.

Закриватимуть ігровий день протистояння Казахстан – Данія та Латвія – Швеція.

Чемпіонат світу з хокею – 2025

4 тур, 14 травня

Група А

17:20. Словаччина – Франція

21:20. Латвія – Швеція

Standings provided by Sofascore

Група B

17:20. США – Норвегія

21:20. Казахстан – Данія

Standings provided by Sofascore

Напередодні Канада продовжила свою переможну серію на чемпіонаті світу з хокею розгромом над командою Франції. У "кленових" свою першу шайбу на турнірі закинув Сідні Кросбі.