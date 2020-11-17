Богданович продовжить кар'єру у Мілуокі

Баскетболіст змінить клубну прописку

Керівництво Мілуокі Бакс домовилося з колегами з Сакраменто про обмін форварда Богдана Богдановича.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Разом з сербським баскетболістом в Мілуокі перебереться також молодий форвард Джастін Джеймс.

Водночас в Сакраменто відправляться досвідчений бігмен Ерсан Ільясов, а також молоді гравці - 24-річний Ді Джей Вілсон і 23-річний захисник Донта Дівінченцо.

Богданович в минулому сезоні в Сакраменто провів 61 поєдинок і в середньому набирав по 15,1 очка, 3,4 підбору, 3,4 передачі і 1,0 перехоплення. Оскільки його угоду з королями минув цього літа, угода пройшла в форматі sign-aand-trade.

Раніше, Гарден хоче перейти у Бруклін.