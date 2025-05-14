Нападника клубу АПЛ ввели у штучну кому

Нападника Ноттінгем Форест та збірної Нігерії Тайво Авоньї ввели у штучну кому напередодні повторної операції.

Про це повідомляє пресслужба "лісників".

Напередодні форварду зробили термінову операцію на животі через травму, яку він отримав у матчі з Лестером. Тоді наприкінці поєдинку Авоньї влетів у штангу.

Стан гравця залишається задовільний, а таку міру було застосовано задля збереження правильного серцевого ритму напередодні другого хірургічного втручання.

У сезоні-2024/25 Авоньї зіграв 32 матчі у всіх турнірах, в яких зміг забити лише два голи.

У наступному матчі Ноттінгем гратиме проти Вест Гема – зустріч відбудеться 18 травня о 16:15 за київським часом.

Раніше хавбек Дженоа Руслан Малиновський переніс операцію на нозі.