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Нападника клубу АПЛ ввели у штучну кому

Володимир Максименко — 14 травня 2025, 09:12
Нападника клубу АПЛ ввели у штучну кому

Нападника Ноттінгем Форест та збірної Нігерії Тайво Авоньї ввели у штучну кому напередодні повторної операції.

Про це повідомляє пресслужба "лісників".

Напередодні форварду зробили термінову операцію на животі через травму, яку він отримав у матчі з Лестером. Тоді наприкінці поєдинку Авоньї влетів у штангу.

Стан гравця залишається задовільний, а таку міру було застосовано задля збереження правильного серцевого ритму напередодні другого хірургічного втручання.

У сезоні-2024/25 Авоньї зіграв 32 матчі у всіх турнірах, в яких зміг забити лише два голи.

У наступному матчі Ноттінгем гратиме проти Вест Гема – зустріч відбудеться 18 травня о 16:15 за київським часом.

Раніше хавбек Дженоа Руслан Малиновський переніс операцію на нозі.

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