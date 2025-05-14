Змінено дату бою Канело – Кроуфорд
Сауль Канело Альварес
Getty images
Об'єднувальний бій між чемпіоном WBA у першій середній вазі Теренсом Кроуфордом та абсолютним чемпіоном другого середнього дивізіону Саулем Канело Альваресом перенесено на пізніший строк.
Про це повідомляє The Ring.
Попередньо поєдинок мав відбутись 12 вересня у Лас-Вегасі. Повідомляється, що бій має пройти на день пізніше, проте місце проведення події не зміниться.
Нагадаємо, Канело вдруге став абсолютним чемпіоном світу, здолавши Вільяма Скалла.
Щодо Кроуфорда, то 37-річний боксер у серпні дебютував в першій середній вазі. Він у 12-раундовому поєдинку переміг узбекистанського боксера Ісраїла Мадрімова (10-1-1, 7 КО).
Раніше стало відомо, коли Теренс завершить кар'єру.