Змінено дату бою Канело – Кроуфорд

Об'єднувальний бій між чемпіоном WBA у першій середній вазі Теренсом Кроуфордом та абсолютним чемпіоном другого середнього дивізіону Саулем Канело Альваресом перенесено на пізніший строк.

Про це повідомляє The Ring.

Попередньо поєдинок мав відбутись 12 вересня у Лас-Вегасі. Повідомляється, що бій має пройти на день пізніше, проте місце проведення події не зміниться.

The Canelo Alvarez-Terence Crawford Ring Magazine super middleweight championship fight will now take place on Saturday, September 13th, Turki Alalshikh tells The Ring's Mike Coppinger.



The Riyadh Season PPV event could land in five potential locations across New York City, Los… pic.twitter.com/71y9Dut5Yz — Ring Magazine (@ringmagazine) May 13, 2025

Нагадаємо, Канело вдруге став абсолютним чемпіоном світу, здолавши Вільяма Скалла.

Щодо Кроуфорда, то 37-річний боксер у серпні дебютував в першій середній вазі. Він у 12-раундовому поєдинку переміг узбекистанського боксера Ісраїла Мадрімова (10-1-1, 7 КО).

Раніше стало відомо, коли Теренс завершить кар'єру.