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Змінено дату бою Канело – Кроуфорд

Володимир Максименко — 14 травня 2025, 09:27
Змінено дату бою Канело – Кроуфорд
Сауль Канело Альварес
Getty images

Об'єднувальний бій між чемпіоном WBA у першій середній вазі Теренсом Кроуфордом та абсолютним чемпіоном другого середнього дивізіону Саулем Канело Альваресом перенесено на пізніший строк.

Про це повідомляє The Ring.

Попередньо поєдинок мав відбутись 12 вересня у Лас-Вегасі. Повідомляється, що бій має пройти на день пізніше, проте місце проведення події не зміниться.

Нагадаємо, Канело вдруге став абсолютним чемпіоном світу, здолавши Вільяма Скалла.

Щодо Кроуфорда, то 37-річний боксер у серпні дебютував в першій середній вазі. Він у 12-раундовому поєдинку переміг узбекистанського боксера Ісраїла Мадрімова (10-1-1, 7 КО).

Раніше стало відомо, коли Теренс завершить кар'єру.

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Сауль Канело Альварес

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