Кобець підписав новий контракт із Черкаськими Мавпами

Захисник збірної України залишається у рідному клубі

Джерело - ФБУ.

Вихованець Черкаських Мавп Олександр Кобець підписав новий контракт з клубом.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Останні два сезони Кобець відіграв вкрай мало. Ще в листопаді 2018 року захисник у матчі збірної України проти Словенії отримав травму коліна, через яку пропустив 14 місяців. До цього Кобець був гравцем клубу G-Ліги Капітал Сіті Гоу-Гоу.

В січні цього року захисник збірної України повернувся до Черкас із США і підписав контракт з клубом на решту сезону, втім у Мавпах зіграв всього два матчі, після чого знову отримав ушкодження. А в березні сезон було достроково завершено.

Олександр Кобець все літо працював у Черкасах. Разом з командою він готувався до сезону.

За основну команду Черкаських Мавп 24-річний захисник почав виступати з сезону 2012-2013. За цей час Кобець став рекордсменом за кількома показниками: став найрезультативнішим гравцем клубу в історії — на рахунку Кобця 1880 очок. Також Олександр є рекордсменом за кількістю проведених сезонів за клуб (8).

Раніше, Тернопіль переміг Черкаські Мавпи у контрольному матчі.