Сакраменто Леня переграв Лейкерс, Бостон програв Вашингтону. Результати матчів НБА

Джерело - Чемпіон.
У НБА відбулися матчі регулярного сезону.
Українець Олексій Лень допоміг Сакраменто переграти Лейкерс.
НБА. Регулярний чемпіонат
13 серпня
Бостон - Вашингтон 90:96 (21:26, 30:30, 26:22, 13:18)
Лейкерс - Сакраменто 122:136 (40:30, 16:36, 28:41, 38:29)
Фінікс - Даллас 128:102 (36:25, 40:32, 28:22, 24:23)
Мемфис - Мілуокі 119:106 (22:21, 38:29, 33:24, 26:32)
Юта - Сан-Антоніо 118:112 (41:24, 20:26, 26:27, 31:35)
Орландо - Новий Орлеан 133:127 (34:31, 43:30, 22:26, 34:40)
Бруклін - Портленд 133:134 (31:31, 36:42, 37:24, 29:37)
Раніше, гравець Брукліна повторив антирекорд НБА.