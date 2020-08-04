 Лейкерс виграли Західну конференцію НБА вперше за 10 років | Баскетбол | Champion.com.ua
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Лейкерс виграли Західну конференцію НБА вперше за 10 років

Сьогодні 10:30 949 0
Лейкерс виграли Західну конференцію вперше з 2010 року
Лейкерс виграли Західну конференцію НБА вперше за 10 років
#Лейкерс, #НБА

Джерело - Чемпіон.

Лос-Анджелес Лейкерс забезпечив собі перше місце турнірної таблиці Західної конференції регулярного чемпіонату НБА.

У черговому матчі Лейкерс обіграв Юта 116:108. Наразі в активі клуба 51 перемога при 15 поразках в чемпіонаті.

Лейкерс став переможцем конференції в регулярному чемпіонаті вперше з сезону-2009/10, за підсумками якого він став чемпіоном ліги.

Нагадаємо, Даллас пробився в плей-оф НБА вперше із сезону 2015/16.

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