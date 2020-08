Лейкерс виграли Західну конференцію НБА вперше за 10 років

Лос-Анджелес Лейкерс забезпечив собі перше місце турнірної таблиці Західної конференції регулярного чемпіонату НБА.

У черговому матчі Лейкерс обіграв Юта 116:108. Наразі в активі клуба 51 перемога при 15 поразках в чемпіонаті.

Лейкерс став переможцем конференції в регулярному чемпіонаті вперше з сезону-2009/10, за підсумками якого він став чемпіоном ліги.

This is the 12th time since 1984 that the Lakers have secured the No. 1 seed in the West. They won titles 6 times in that position.