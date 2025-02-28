Ми незадоволені оцінками: Підгайна і Коваль – про четверте місце на юніорському ЧС

Український дует фігуристів Ірина Підгайна і Артем Коваль висловилися про четверте місце на на юніорському ЧС. Вони не згодні з оцінками суддів.

Про це українські спортсмени сказали для Суспільне Спорт.

"Оцінки – це необ'єктивно у багатьох випадках. Авжеж ми ними не задоволені. Вважаємо, що повинні були отримувати більше балів. На мій суб'єктивний погляд, ми дійсно відкатали краще, ніж деякі пари, коротку програму. Вона в нас була одна з найліпших, я вважаю", – сказав Артем.

Ірина додала, що вона рада, що вдалося показати такий результат.

" Я не очікувала якихось оцінок, місць. Для мене це було не так важливо, як виконати все якомога краще. Я задоволена результатом і дуже рада, що ми піднялися на одну сходинку вище у порівнянні з ритмічним танцем", – додала Підгайна.

Тим не менш, сам Артем зізнався, що було б набагато краще, якби таки вдалося здобути нагороду.

"Але для мене четверте місце – це не дуже добре. Наче ти програв щось. Якщо була б медаль, це дійсно було б гарним результатом. А четверте місце – це четверте місце", – зазначив Коваль.

Зауважимо, що востаннє Україна посідала 4 місце та вище у 2015 році. Тоді дует Олександри Назарової та Максима Нікітіна виграв бронзову нагороду.

Нагадаємо, нещодавно українець Єгор Курцев здобув золоту медаль у фігурному катанні на XVII зимовому Європейському юнацькому олімпійському фестивалі у грузинському Боржомі-Бакуріані.