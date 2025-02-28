Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Форвард Ворскли: Ми заслуговували на перемогу в грі з Динамо

Руслан Травкін — 28 лютого 2025, 21:12
Форвард Ворскли: Ми заслуговували на перемогу в грі з Динамо
Владислав Кулач
Ворскла

Форвард полтавської Ворскли Владислав Кулач прокоментував нічию з київським Динамо (1:1). Він вважає, що його команда заслуговувала на перемогу.

Про це він сказав у коментарі для Footballhub.

"Ми сьогодні заслуговували на перемогу. У нас було набагато більше моментів, ніж у Динамо. Але й нічия для нас добре. Якби перед грою знали, що буде такий рахунок у Києві, то зраділи б. Але по грі ми були кращими. Можна сказати, що ми втратили очки.

Перенесення матчу із Полтави? Засмутилися. Сумуємо за нашими вболівальниками. Але це футбольні моменти. Сподіваємось, що з Карпатами поле буде готовим та покажемо сильну гру перед нашими фанатами. Нам потрібно набирати очки", – сказав Кулач.

Динамо зберегло лідерство в турнірній таблиці з 47 очками в активі. Ворскла йде 13-ю з 17 балами.

Нагадаємо, у першому матчі ігрового дня Оболонь розписала мирову з Поліссям.

Ворскла Динамо Київ Кулач Чемпіонат України, УПЛ

Кулач

Кулач повернувся у Ворсклу
Ворскла підпише контракт із найкращим бомбардиром УПЛ сезону 2020/21 – джерело
Кулач розірвав контракт із вірменським клубом
Екснападник Динамо перейшов у Пюнік
Кулач — про своє майбутнє: Поки що розглядаю варіанти

Останні новини