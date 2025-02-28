Історія дня. Як Лобановський дивився фільм для дорослих у кінотеатрі Ліону перед фіналом КВК

Легендарний тренер київського Динамо Валерій Лобановський у день фіналу Кубку володарів кубків УЄФА з Атлетико Мадрид (3:0) був змушений дивитися порно в одному з кінотеатрів Ліона.

Про це розповів спортивний журналіст Валентин Щербачов у ексклюзивному інтерв'ю Чемпіону, повна версія якого з'явиться вже завтра, 1 березня, на нашому сайті.

"Лобановський страшенно переживав, такий фінал, Атлетико... Він вирішив виїхати в день матчу зранку в Ліон, у центр. Ми жили на околицях міста. Сіли в таксі, поїхали. Гуляємо, а тут натовп уболівальників Атлетико, тисяч десять. А нам що? Одразу ж помітять його.

Забігли в кінотеатр якийсь, сіли швидко, нічого не розуміючи. Пустий зал, був і тут звернув увагу і кажу: "Васильович, так це ж жорстке порно". А з вулиці шум доноситься, іспанці з прапорами скандують щось. "Сидіти!", – сказав Лобановський. Хвилин 40 "насолоджувалися". Погуляли після цього, він розрядився".

Зазначимо, що Динамо впевнено перемогло Атлетико в Ліоні з рахунком 3:0 та здобуло другий титул Кубку володарів кубків УЄФА після тріумфу в 1975 році.

Загалом під керівництвом Лобановського кияни виграли вісім титулів чемпіона СРСР і шість Кубків СРСР, а також завоювали Суперкубок Європи, здолавши мюнхенську Баварію.

Вже після розпаду Радянського союзу Динамо Лобановського стало домінуючою силою в Україні, вигравши п'ять чемпіонських титулів поспіль, а також три Кубки України.