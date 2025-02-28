Щербачов: База Динамо будувалася на державні кошти, а в клубі заявляли, що це власники

Під час реконструкції навчально-тренувальної бази Динамо в Конча-Заспі, яка відбувалася з 1996 по 1998 роки, було залучено 18 млн доларів державних коштів, попри заяви клубу про інвестиції з боку власників.

Про це розповів спортивний журналіст Валентин Щербачов у ексклюзивному інтерв'ю Чемпіону, повна версія якого з'явиться вже завтра, 1 березня, на нашому сайті.

"До мене підходив президент Першого національного Зіновій Кулик і каже: "Ну що ти їх зачіпаєш (братів Суркісів – прим.), Григорій ось з президентом сидить". Я йому відповів: "Ти ж міністр, ти мене маєш захищати, а президенту потрібно пояснити поруч з ким він сидить, якщо він не знає".

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А я тоді розповів про будівництво бази Динамо в Конча-Заспі. Хтось з керівництва заявив, що все робиться за гроші власників клубу. Президентом федерації футболу був Валерій Пустовойтенко і він мені дав ксерокопію постанови кабінету міністрів України про виділення 18 млн доларів на будівництво спортивного об'єкта в Конча-Заспі. Навіщо ж країну принижувати".

Нагадаємо, що реконструкція навчально-тренувальної бази розпочалося в 1996 році, а вже 28 березня 1998-го було відкриття оновленого комплексу.

Зауважимо, що база Динамо в Конча-Заспі містить шість полів з трав'яним покриттям, одне поле з синтетичним покриттям, критий манеж розміром 100×72 м із синтетичним покриттям, а також адміністративну споруду, в якій розміщені тренажерні зали, медичні приміщення, конференц-зал тощо.