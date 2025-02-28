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Володар світового рекорду Дюплантіс назвав наступну ціль

Руслан Травкін — 28 лютого 2025, 21:34
Володар світового рекорду Дюплантіс назвав наступну ціль
Арман Дюплантіс
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Стрибун з жердиною Арман Дюплантіс, який є володарем світового рекорду (6 м 26 см) у цій дисципліні, заявив, що планує покращити свій найкращий показник.

Слова шведського легкоатлета цитує France24.

"6 м 30 см? Це було б чудово. Це свого роду мета.

Я відчуваю, що можу це зробити. Звичайно, має бути послідовність і мені потрібна серія виступів, щоб я міг побити світовий рекорд", – сказав він.

Нагадаємо, нещодавно дворазовий олімпійський чемпіон зі стрибків з жердиною отримав медаль Його Величності Короля Швеції за досягнення для шведського спорту.

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