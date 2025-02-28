Володар світового рекорду Дюплантіс назвав наступну ціль
Арман Дюплантіс
Стрибун з жердиною Арман Дюплантіс, який є володарем світового рекорду (6 м 26 см) у цій дисципліні, заявив, що планує покращити свій найкращий показник.
Слова шведського легкоатлета цитує France24.
"6 м 30 см? Це було б чудово. Це свого роду мета.
Я відчуваю, що можу це зробити. Звичайно, має бути послідовність і мені потрібна серія виступів, щоб я міг побити світовий рекорд", – сказав він.
Нагадаємо, нещодавно дворазовий олімпійський чемпіон зі стрибків з жердиною отримав медаль Його Величності Короля Швеції за досягнення для шведського спорту.