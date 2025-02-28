Володар світового рекорду Дюплантіс назвав наступну ціль

Стрибун з жердиною Арман Дюплантіс, який є володарем світового рекорду (6 м 26 см) у цій дисципліні, заявив, що планує покращити свій найкращий показник.

Слова шведського легкоатлета цитує France24.

"6 м 30 см? Це було б чудово. Це свого роду мета.

Я відчуваю, що можу це зробити. Звичайно, має бути послідовність і мені потрібна серія виступів, щоб я міг побити світовий рекорд", – сказав він.