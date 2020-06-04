Керівник російського клубу став головним підозрюваним у кримінальній справі

Панов виділив квартиру в новобудові своєму знайомому

Генеральний менеджер баскетбольного клубу Нижній Новгород Сергій Панов став головним підозрюваним у кримінальній справі про перевищення посадових повноважень співробітниками регіонального міністерства спорту.

Про це повідомляє Комерсант-Приволжжя.

Панов, коли очолював міністерство, виділив квартиру в новобудові вартістю понад 5 млн рублів знайомому, який нібито тренував бронзового призера Олімпійських ігор 2012 року баскетболіста Семена Антонова.

Насправді, тренер з цим спортсменом не працював і права отримувати квартиру безкоштовно не мав. Цей факт виявили оперативники регіонального управління ФСБ, а СК РФ по Нижегородській області порушив кримінальну справу.

Раніше, лідер збірної України продовжить кар’єру в російському клубі.