НБА перенесла церемонію драфта-2020 на невизначений термін

Рада керуючих НБА проголосувала за перенесення церемонії драфту-2020 на невизначений термін через пандемію коронавіруса.

Про це повідомляє інсайдер ESPN Едріан Воджнаровскі.

Церемонія драфта офіційно повинна була відбутися 25 червня в Чикаго. Очікується, що захід буде проведено в серпні або вересні.

Також відомо, що Рада під час сьогоднішньої телефонної конференції обговорював переваги перенесення початку сезону-2020/21 на грудень.

