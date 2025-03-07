Ексвласник Далласа: Маверікс повинні були знайти кращу пропозицію за Дончича

Колишній власник Даллас Маверікс Марк К'юбан висловив розчарування тим фактом, що клуб отримав мало активів за обмін Луки Дончича.

Про це 66-річний бізнесмен розповів в інтерв'ю WFAA.

К'юбан зауважив, що якщо франшиза вже зважилася обміняти 26-річного словенця, то вона мала знайти найкращу пропозицію, яка б принесла організації найбільше активів.

Але в результаті трейду техасці отримали Ентоні Девіса, Макса Крісті та драфт-пік першого раунду 2029 року.

"Так, звичайно (я був засмучений). І я вже казав це раніше: якщо Мавс збираються обміняти Луку, це одне. Просто знайдіть кращу пропозицію. Без жодної неповаги до Ентоні Девіса, але я все ще твердо переконаний, що це була б зовсім інша розмова, якби ми отримали чотири незахищених піки першого раунду та Ентоні Девіса з Максом Крісті", – сказав К'юбан.

Потім Марк відповів на запитання, чи обміняв би він коли-небудь Луку Дончича.

"Я не збираюся про це говорити, це навіть не має значення. Це не має значення... Ви будете робити помилки. Я думаю, що найбільша проблема Мавс зараз полягає в тому, що немає нікого, хто б справді виходив туди, щоб спілкуватися. І справа не стільки в тому, що ви робите, скільки в тому, як ви розповідаєте про те, чому ви робите те, що робите".

В результаті цього обміну об'єктом критики та навіть погроз став генеральний менеджер Далласа Ніко Гаррісон.

А кілька днів тому Маверікс залишилися без своєї головної зірки – Кайрі Ірвінг вибув до кінця сезону через розрив хрестоподібної зв'язки коліна.