Сезон у НБА планують дограти у Дісней Ворлді

НБА може відновити сезон у Всесвітньому центрі відпочинку Волта Діснея в Орландо.
Про це повідомляє Bleacher Report.
Дісней Ворлд площею близько 100 км² є найбільшим розважальним центром в світі.
Варіант з Орландо розглядається не тільки з причини великої інфраструктури. У цьому ж районі знаходиться комплекс ESPN Wide World of Sports, який може стати центром всієї баскетбольної діяльності.
Крім Орландо в НБА для відновлення сезону розглядають ще дві локації - Лас-Вегас і Лос-Анджелес.
Сезон в НБА був припинений 12 березня після виявлення коронавірусу у центрового Юти Руді Гобера.
Нагадаємо, проспект драфту НБА звинувачується у вбивстві.