Сезон у НБА планують дограти у Дісней Ворлді

Комплекс ESPN Wide World of Sports може стати місцем догравання сезону

НБА може відновити сезон у Всесвітньому центрі відпочинку Волта Діснея в Орландо.

Про це повідомляє Bleacher Report.

Дісней Ворлд площею близько 100 км² є найбільшим розважальним центром в світі.

Варіант з Орландо розглядається не тільки з причини великої інфраструктури. У цьому ж районі знаходиться комплекс ESPN Wide World of Sports, який може стати центром всієї баскетбольної діяльності.

Крім Орландо в НБА для відновлення сезону розглядають ще дві локації - Лас-Вегас і Лос-Анджелес.

Сезон в НБА був припинений 12 березня після виявлення коронавірусу у центрового Юти Руді Гобера.

Нагадаємо, проспект драфту НБА звинувачується у вбивстві.