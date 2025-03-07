Барселона чи Бразилія: Неймар ще не знає, де він опиниться влітку

Вінгер Сантоса Неймар ще не визначився, що він збирається робити в майбутньому та де він продовжить свою кар'єру.

Про це повідомляє Флоріан Плеттенберг.

За інформацією джерела, прямо зараз 33-річний бразилець зосереджений лише на успішному виступі за Сантос та на тому, щоб залишатися здоровим.

Повідомляється, що влітку може відбутися що завгодно. Неймар може як залишитися в Бразилії, так і повернутися до Європи, де на нього чекає Барселона.

Чинна угода із Сантосом, яка розрахована до кінця цього сезону, не включає в себе продовження на один рік. З моменту свого повернення до рідного клубу Неймар провів 7 матчів, у яких відзначився 3 голами та 3 асистами.

І хоча президент Барселони Жоан Лапорта зацікавлений у тому, щоб повернути Неймара на "Камп Ноу", проти цього переходу виступає головний тренер каталонців Гансі Флік.