Світоліна, Костюк і ще троє українок зіграють в Індіан-Веллсі: відомий час

П'ятеро українських тенісисток 7 березня проведуть матчі на турнірі серії WTA 1000 BNP Paribas Open у американському Індіан-Веллсі.

На корт вийдуть Еліна Світоліна, Марта Костюк, Даяна Ястремська, а також Людмила та Надія Кіченок.

Через різницю у часі між Києвом та Індіан-Веллсом у 10 годин, ряд ігор відбудеться, коли в Україні вже наступить 8 березня.

Розклад матчів за участю українських тенісисток

BNP Paribas Open – WTA 1000

Індіан-Веллс, США, хард

Призовий фонд: $8,963,700

Друге коло одиночного розряду, 7 березня

21:00. Марта Костюк (24, Україна) [18] – Робін Монтгомері (107, США), корт Stadium 4, 1-м запуском.

Друге коло одиночного розряду, 8 березня

00:00*. Даяна Ястремська (46, Україна) – Онс Жабер (32, Туніс), корт Stadium 4, 3-м запуском, після матчу Девіс – Аванесян.

02:15*. Еліна Світоліна (23, Україна) [23] – Ешлін Крюгер (41, США), корт Stadium 3, 5-м запуском, після матчу Руне – Муте.

Перше коло парного розряду, 8 березня

01:30*. Надія Кіченок (Україна)/Елізе Мертенс (Бельгія) – Анна Калінская (-)/Кеті Макнеллі (США), корт Stadium 9, 4-м запуском, після матчу Сан – Носкова.

03:00*. Людмила Кіченок (Україна)/Софія Кенін (США) [8] – Александра Панова (-)/Єна Шибахара (Японія), корт Stadium 5, 5-м запуском, після матчу Сафіуллін – Музетті.

* Орієнтовний час початку матчу за Києвом

Нагадаємо, що напередодні українка Ангеліна Калініна (54) поступилася у стартовому матчі в Індіан-Веллсі Лучії Бронцетті (62, Італія).