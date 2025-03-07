Переглядаю кандидатів: Ребров пояснив свою присутність на матчі УПЛ

Головний тренер збірної України Сергій Ребров прокоментував свою появу на матчі чемпіонату України між Поліссям та Чорноморцем.

Слова 50-річного українця наводить сайт клубу з Житомира.

Ребров відвідав поєдинок 20 туру УПЛ, в якому "вовки" здобули перемогу з рахунком 3:1. Після гри наставник національної команди поговорив про мету, з якою він опинився в Житомирі.

"Мене ніхто не запрошував, я сам запитав, чи можна приїхати. Дуже важливі матчі збірної, я передивляюсь, в нас є час, тому дивлюсь кандидатів, в якій вони формі. Я не знаю, вони (команди) знали чи ні (про його появу на матчі). Я думаю, що зараз дуже важливий період, друге коло, і все вирішується. Я бачу обидві команди були налаштовані на перемогу, щось намагались робити. Думаю, що Полісся заслужило цю перемогу", – сказав Ребров.

Тренер української збірної визнав, що він та його штаб ще дивляться, кого можна викликати, оскільки деякі гравці не зможуть допомогти через травми або відсутність практики.

"Є декілька позицій, де ми ще на 100% не визначились, але, на жаль, є травмовані, на жаль, є гравці, які дійсно недостатньо грають, недостатньо практики, тому зараз є декілька днів, є ці тури і після ми вже оголосимо про склад нашої збірної на ці два матчі".

Його також запитали, на кого з представників Полісся можна очікувати в заявці збірної України.

"Усіх можна очікувати, мені дуже цікаво подивитися на молодих гравців, в Поліссі є молоді гравці, які прогресують, і я вважаю, що зараз це дуже важливо".

Нагадаємо, що 20 та 23 березня Україна зіграє з Бельгією в межах плейоф Ліги націй-2024/25.

Тренерський штаб "синьо-жовтих" на чолі з Ребровим не зможе розраховувати на Олександра Тимчика – футбек Динамо пропустить багато часу через травму.