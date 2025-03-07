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Ред Булл відповів на випад на свою адресу з боку Ньюї щодо проблем команди в 2024 році

Олексій Погорелов — 7 березня 2025, 11:48
Едріан Ньюї
Едріан Ньюї
Motorsport

Технічний директор Ред Булл П'єр Ваше виступив із заявою щодо слів колишнього технічного директора "биків" Едріана Ньюї про провал команди в 2024 році.

Слова 50-річного француза наводить Planet F1.

Після того, як він приєднався до Астон Мартіна, Ньюї прокоментував проблеми Ред Булл, із якими команда зіткнулася по ходу минулого сезону.

"З того, що я бачу ззовні, хлопці з Ред Булл – це не критика – я думаю, що вони просто, можливо, через брак досвіду, продовжували рухатися в тому ж напрямку", – заявив Ньюї.

Із цими словами частково погодився Ваше, який визнав, що його попередник має куди більше досвіду, ніж він.

"Це правда, у мене набагато менше досвіду, ніж у Ньюї. Йому 66 років, а мені 50 – на 16 років менше досвіду, ніж у нього. Я не можу це коментувати.

Я не сприймаю це особисто, і, можливо, це правда. Це нічого не змінює, я думаю, що ви маєте навчатися. Такі коментарі для мене не мають значення", – сказав Ваше.

Француз також визнав, що австрійський колектив провів не найкращу роботу з болідом.

"Минулого року ми не дуже добре попрацювали, і ми втратили позиції з точки зору продуктивності – можливо, через досвід, можливо, через нерозуміння деяких речей, і ми намагалися це виправити. Як на мене, правильним є те, що ми все зрозуміли.

Я думаю, що саме так ви вчитеся найбільше. Коли ми були у 2023 році, ми навчилися менше, ніж минулого року. І кожна проблема, яка у вас виникає, дає вам трохи більше розуміння того, що потрібно робити.

У цьому сенсі це було дуже корисно, і це те, що мені найбільше подобається. Вирішувати проблеми – це наша робота. Особисто на мене це не впливає. З моєї точки зору, моя робота не є особистою".

Нагадаємо, що раніше в Бахрейні відбулися передсезонні тести Формули-1. І для Ред Булл вони пройшли не дуже вдало.

Раніше радник "биків" Гельмут Марко заявив, що майбутній сезон може стати останнім для Юкі Цуноди в "королівських перегонах".

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